Chewy Mga Sweldo

Ang sahod ng Chewy ay mula $41,392 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $557,200 para sa isang Manager ng Data Science sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Chewy. Huling na-update: 11/18/2025

Inhinyero ng Software
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Makina na Pag-aaral na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Negosyong Intelihensyang Inhinyero

Pananaliksik na Siyentipiko

Siyentipiko ng Data
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Manager ng Produkto
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Manager ng Inhinyeryang Software
Software Development Manager $304K
Director $519K
Disenyer ng Produkto
Median $170K

YuEks Disenyer

Analista ng Pananalapi
Median $140K
Manager ng Programa
Median $219K
Manager ng Programang Teknikal
Median $260K
Analista ng Negosyo
Median $170K
Marketing
Median $296K
Manager ng Proyekto
Median $202K
Analista ng Data
Median $157K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
Median $128K
Human Resources
Median $200K
Operasyon ng Marketing
Median $61.3K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
Median $230K
Operasyon ng Negosyo
$112K
Pag-unlad ng Negosyo
$487K
Serbisyo sa Customer
$41.4K
Manager ng Data Science
$557K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$201K
Rekruter
Median $172K
Benta
$145K
Arkitekto ng Solusyon
$251K

Data na Arkitekto

Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Chewy, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Chewy ay Manager ng Data Science at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $557,200. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Chewy ay $204,651.

Iba pang Resources