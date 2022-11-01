Direktoryo ng mga Kumpanya
Chess.com
Chess.com Mga Sweldo

Ang sahod ng Chess.com ay mula $53,443 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Negosyo sa mababang hanay hanggang $120,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Chess.com. Huling na-update: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Median $120K
Analista ng Negosyo
$53.4K
Marketing
$106K

Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Chess.com ay Inhinyero ng Software na may taunang kabuuang bayad na $120,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Chess.com ay $105,840.

