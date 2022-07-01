Direktoryo ng mga Kumpanya
Cherre
Cherre Mga Sweldo

Ang sahod ng Cherre ay mula $85,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $201,488 para sa isang Recruiter sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Cherre. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $85K

Data Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $140K
Siyentipiko ng Data
$118K

Recruiter
$201K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Cherre ay Recruiter at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $201,488. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cherre ay $128,800.

