Checkr Mga Sweldo

Ang sahod ng Checkr ay mula $73,630 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $360,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Checkr. Huling na-update: 11/14/2025

Inhinyero ng Software
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Inhinyeryang Software
Median $351K
Serbisyo sa Customer
$73.6K

Analista ng Data
$181K
Analista ng Pananalapi
$191K
Human Resources
$258K
Marketing
$226K
Disenyer ng Produkto
Median $220K
Manager ng Produkto
Median $360K
Manager ng Programa
$122K
Rekruter
Median $172K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Checkr, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Checkr ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $360,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Checkr ay $205,475.

Iba pang Resources