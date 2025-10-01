Direktoryo ng mga Kumpanya
Chartis Group
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Konsultant sa Pamamahala

  • Lahat ng Konsultant sa Pamamahala na Sahod

  • Northern Virginia Washington DC

Chartis Group Konsultant sa Pamamahala Sahod sa Northern Virginia Washington DC

Ang median na Konsultant sa Pamamahala kompensasyon in Northern Virginia Washington DC package sa Chartis Group ay umabot sa $198K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Chartis Group. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Kabuuan bawat taon
$198K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Chartis Group?

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Konsultant sa Pamamahala mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Konsultant sa Pamamahala at Chartis Group in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $224,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chartis Group for the Konsultant sa Pamamahala role in Northern Virginia Washington DC is $198,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Chartis Group

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Snap
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Databricks
  • Pinterest
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources