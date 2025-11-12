Charles Schwab Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Dallas Area

Ang Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Dallas Area sa Charles Schwab ay mula $92.9K bawat year para sa 54 hanggang $179K bawat year para sa 58. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Dallas Area package ay umabot sa $116K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Charles Schwab. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Charles Schwab, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)