Chainlink Labs Inhinyero ng Software Sahod sa Greater London Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater London Area package sa Chainlink Labs ay umabot sa £134K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Chainlink Labs. Huling na-update: 10/1/2025
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Chainlink Labs, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (5.00% quarterly)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (5.00% quarterly)
20% nag-vest sa 4th-TAON (5.00% quarterly)
20% nag-vest sa 5th-TAON (5.00% quarterly)