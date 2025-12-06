Direktoryo ng mga Kumpanya
Chainlink Labs
Chainlink Labs Rekruter Sahod

Ang median na Rekruter kompensasyon in United States package sa Chainlink Labs ay umabot sa $115K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Chainlink Labs. Huling na-update: 12/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Kabuuan bawat taon
$115K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Chainlink Labs?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
Options

Sa Chainlink Labs, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (5.00% quarterly)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (5.00% quarterly)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (5.00% quarterly)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (5.00% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Chainlink Labs in United States ay may taunang kabuuang bayad na $162,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Chainlink Labs para sa Rekruter role in United States ay $107,500.

Iba pang Resources

