Direktoryo ng mga Kumpanya
Chainlink Labs
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Legal

  • Lahat ng Legal na Sahod

Chainlink Labs Legal Sahod

Ang average na Legal kabuuang kompensasyon in United States sa Chainlink Labs ay mula $246K hanggang $357K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Chainlink Labs. Huling na-update: 12/6/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$279K - $324K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$246K$279K$324K$357K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Legal mga submissions sa Chainlink Labs para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod


Iskedyul ng Vesting

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
Options

Sa Chainlink Labs, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (5.00% quarterly)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (5.00% quarterly)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (5.00% quarterly)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (5.00% quarterly)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Legal mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Legal sa Chainlink Labs in United States ay may taunang kabuuang bayad na $357,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Chainlink Labs para sa Legal role in United States ay $246,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Chainlink Labs

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.