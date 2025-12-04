Direktoryo ng mga Kumpanya
Chainalysis
Chainalysis Siyentipiko ng Data Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Chainalysis. Huling na-update: 12/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$158K - $180K
Denmark
Karaniwang Range
Posibleng Range
$140K$158K$180K$199K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Chainalysis, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Chainalysis in Denmark ay may taunang kabuuang bayad na DKK 1,284,220. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Chainalysis para sa Siyentipiko ng Data role in Denmark ay DKK 903,307.

Iba pang Resources

