CGI Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Canada sa CGI ay mula CA$75.2K bawat year para sa Associate Software Engineer hanggang CA$125K bawat year para sa Lead Analyst. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$82.6K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CGI. Huling na-update: 12/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
