CGI Manager ng Proyekto Sahod

Ang Manager ng Proyekto kompensasyon in Canada sa CGI ay mula CA$93.6K bawat year para sa Project Manager hanggang CA$113K bawat year para sa Senior Project Manager. Ang median na yearng kompensasyon in Canada package ay umabot sa CA$98.7K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CGI. Huling na-update: 12/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
