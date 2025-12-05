CGI Analista ng Negosyo Sahod

Ang Analista ng Negosyo kompensasyon in United States sa CGI ay mula $64.7K bawat year para sa Associate Business Analyst hanggang $128K bawat year para sa Lead Business Analyst. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $90.5K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CGI. Huling na-update: 12/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
