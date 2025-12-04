CGG Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Manager ng Inhinyeryang Software kabuuang kompensasyon in Canada sa CGG ay mula CA$112K hanggang CA$163K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CGG. Huling na-update: 12/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$93.2K - $106K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
$81.2K$93.2K$106K$118K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa CGG in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$163,343. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CGG para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Canada ay CA$112,126.

