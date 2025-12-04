Direktoryo ng mga Kumpanya
Certa
Certa Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in India sa Certa ay mula ₹1.39M hanggang ₹2.02M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Certa. Huling na-update: 12/4/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$18K - $20.9K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
$15.8K$18K$20.9K$23K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Human Resources sa Certa in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,020,831. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Certa para sa Human Resources role in India ay ₹1,392,505.

