Centerfield Mga Sweldo

Ang sahod ng Centerfield ay mula $58,531 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $248,750 para sa isang Marketing sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Centerfield. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Siyentipiko ng Data
$122K
Marketing
$249K
Disenyor ng Produkto
$58.5K

Sales
$151K
Inhinyero ng Software
$101K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Centerfield is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centerfield is $121,605.

