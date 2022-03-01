Direktoryo ng mga Kumpanya
Celigo
Celigo Mga Sweldo

Ang sahod ng Celigo ay mula $22,783 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing Operations sa mababang hanay hanggang $207,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Celigo. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $29.5K

Backend Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $207K
Business Development
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
Customer Success
$98.3K
Konsultant sa Pamamahala
$122K
Marketing
$201K
Marketing Operations
$22.8K
Disenyor ng Produkto
$62.1K
Solution Architect
$59.3K
Technical Program Manager
$98K
Mga Madalas na Tanong

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Celigo, ir Manager ng Produkto ar gada kopējo atlīdzību $207,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Celigo, ir $85,815.

Iba pang Resources