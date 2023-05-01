Direktoryo ng mga Kumpanya
Cegerco
    • Tungkol sa

    Groupe Cegerco Inc. is a construction company that provides various services such as ground thawing, concrete production, chambers, camps, accessibility problems, underwater excavation, and anchoring.

    cegerco.com
    Website
    1976
    Taong Naitatag
    351
    Bilang ng mga Empleyado
    Pangunahing Tanggapan

