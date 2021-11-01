Direktoryo ng mga Kumpanya
Cedar
Cedar Mga Sweldo

Ang sahod ng Cedar ay mula $121,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Produkto sa mababang hanay hanggang $235,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Cedar. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Median $235K
Siyentipiko ng Data
Median $150K

Manager ng Produkto
Median $121K
Recruiter
Median $145K
Human Resources
$149K
Cybersecurity Analyst
$158K
Solution Architect
Median $229K
UX Researcher
$124K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Cedar ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $235,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cedar ay $150,000.

Iba pang Resources