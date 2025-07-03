CBIZ Mga Sweldo

Ang sahod ng CBIZ ay mula $67,335 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $157,210 para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng CBIZ. Huling na-update: 10/14/2025
