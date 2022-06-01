Direktoryo ng mga Kumpanya
Castleton Commodities International
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Castleton Commodities International Mga Sweldo

Ang sahod ng Castleton Commodities International ay mula $55,275 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Administrative Assistant sa mababang hanay hanggang $177,131 para sa isang Financial Analyst sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Castleton Commodities International. Huling na-update: 10/13/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
Median $120K
Administrative Assistant
$55.3K
Siyentipiko ng Data
$124K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Financial Analyst
$177K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Castleton Commodities International ay Financial Analyst at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $177,131. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Castleton Commodities International ay $122,188.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Castleton Commodities International

Kaugnay na mga Kumpanya

  • SoFi
  • Spotify
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Snap
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources