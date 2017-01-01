Direktoryo ng mga Kumpanya
Castalia
    Tungkol sa

    Castalia is a global strategic advisory firm focused on infrastructure, resource, and policy challenges. The company provides sustainable solutions by leveraging smart thinking and analytical rigor.

    castalia-advisors.com
    Website
    1980
    Taong Naitatag
    30
    Bilang ng mga Empleyado
    $1M-$10M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

