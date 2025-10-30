Direktoryo ng mga Kumpanya
Cashify
Cashify Serbisyo sa Customer Sahod

Ang average na Serbisyo sa Customer kabuuang kompensasyon in India sa Cashify ay mula ₹131K hanggang ₹182K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Cashify. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹140K - ₹165K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹131K₹140K₹165K₹182K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Cashify?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Serbisyo sa Customer sa Cashify in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹182,019. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cashify para sa Serbisyo sa Customer role in India ay ₹130,681.

