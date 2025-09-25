Direktoryo ng mga Kumpanya
Carousell
Carousell Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in Singapore sa Carousell ay mula SGD 196K hanggang SGD 268K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Carousell. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 210K - SGD 254K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 196KSGD 210KSGD 254KSGD 268K
Karaniwang Range
Posibleng Range

SGD 210K

Ano ang mga antas ng karera sa Carousell?

Mga Madalas na Tanong

