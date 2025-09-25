Direktoryo ng mga Kumpanya
Carousell
Carousell Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in Taiwan sa Carousell ay mula NT$390K hanggang NT$554K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Carousell. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

NT$443K - NT$525K
Taiwan
Karaniwang Range
Posibleng Range
NT$390KNT$443KNT$525KNT$554K
Karaniwang Range
Posibleng Range

NT$5.08M

Ano ang mga antas ng karera sa Carousell?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Marketing at Carousell in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$554,027. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Carousell for the Marketing role in Taiwan is NT$390,228.

