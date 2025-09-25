CarGurus Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa CarGurus ay mula $154K bawat year para sa Software Engineer hanggang $272K bawat year para sa Principal Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $244K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CarGurus. Huling na-update: 9/25/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa CarGurus, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)