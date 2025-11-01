Captain Fresh Inhinyero ng Software Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Captain Fresh
Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in India package sa Captain Fresh ay umabot sa ₹1.23M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Captain Fresh. Huling na-update: 11/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Captain Fresh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kabuuan bawat taon
₹1.23M
Antas
-
Pangunahing Sahod
₹1.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
1 Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Captain Fresh?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Captain Fresh in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,085,770. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Captain Fresh para sa Inhinyero ng Software role in India ay ₹1,232,985.

