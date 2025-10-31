Capital One Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in United States sa Capital One ay mula $221K bawat year para sa Manager hanggang $628K bawat year para sa VP. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $325K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Capital One. Huling na-update: 10/31/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Capital One, ang Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)