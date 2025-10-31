Capital One Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa Capital One ay mula $136K bawat year para sa Associate Data Scientist hanggang $198K bawat year para sa Lead Data Scientist. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $172K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Capital One. Huling na-update: 10/31/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Capital One, ang Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo