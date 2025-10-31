Direktoryo ng mga Kumpanya
Capital One
Capital One Tagumpay ng Customer Sahod

Ang average na Tagumpay ng Customer kabuuang kompensasyon in United States sa Capital One ay mula $153K hanggang $209K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Capital One. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$164K - $198K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$153K$164K$198K$209K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
Options

Sa Capital One, ang Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Tagumpay ng Customer sa Capital One in United States ay may taunang kabuuang bayad na $208,800. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Capital One para sa Tagumpay ng Customer role in United States ay $153,000.

