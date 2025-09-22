Direktoryo ng mga Kumpanya
Canoo
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Business Analyst

  • Lahat ng Business Analyst na Sahod

Canoo Business Analyst Sahod

Ang average na Business Analyst kabuuang kompensasyon in United States sa Canoo ay mula $75.6K hanggang $104K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Canoo. Huling na-update: 9/22/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$81.9K - $97.2K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$75.6K$81.9K$97.2K$104K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Business Analyst mga submissions sa Canoo para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Canoo, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Business Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Business Analyst en Canoo in United States está en una compensación total anual de $103,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Canoo para el puesto de Business Analyst in United States es $75,600.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Canoo

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Berkshire Hathaway
  • T-Mobile
  • East West Bank
  • Aeva
  • Tesla
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources