Direktoryo ng mga Kumpanya
candidate.fyi
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

candidate.fyi Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon sa candidate.fyi ay mula GHS 38.9K hanggang GHS 55.2K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng candidate.fyi. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

GHS 44.2K - GHS 52.3K
Ghana
Karaniwang Range
Posibleng Range
GHS 38.9KGHS 44.2KGHS 52.3KGHS 55.2K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Inhinyero ng Software mga submissions sa candidate.fyi para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

GHS 160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang GHS 30K+ (minsan GHS 300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa candidate.fyi?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Inhinyero ng Software ve společnosti candidate.fyi představuje roční celkovou odměnu GHS 55,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti candidate.fyi pro pozici Inhinyero ng Software je GHS 38,880.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa candidate.fyi

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Google
  • Intuit
  • Facebook
  • Tesla
  • Stripe
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources