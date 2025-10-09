Direktoryo ng mga Kumpanya
Canal Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in France sa Canal ay mula €16.8K hanggang €23.9K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Canal. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€19.1K - €22.6K
France
Karaniwang Range
Posibleng Range
€16.8K€19.1K€22.6K€23.9K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Canal?

Mga Madalas na Tanong

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Siyentipiko ng Data la Canal in France ajunge la o compensație totală anuală de €23,856. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Canal pentru rolul de Siyentipiko ng Data in France este €16,803.

