Direktoryo ng mga Kumpanya
CAMS
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Business Analyst

  • Lahat ng Business Analyst na Sahod

CAMS Business Analyst Sahod

Ang average na Business Analyst kabuuang kompensasyon in India sa CAMS ay mula ₹1.28M hanggang ₹1.8M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng CAMS. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹1.39M - ₹1.62M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹1.28M₹1.39M₹1.62M₹1.8M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Business Analyst mga submissions sa CAMS para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹14M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.62M+ (minsan ₹26.25M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa CAMS?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Business Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Business Analyst na CAMS in India situa-se numa remuneração total anual de ₹1,797,184. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CAMS para a função de Business Analyst in India é ₹1,283,703.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa CAMS

Kaugnay na mga Kumpanya

  • PayPal
  • Tesla
  • Uber
  • Roblox
  • Snap
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources