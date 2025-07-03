Cambridge University Press Mga Sweldo

Ang sahod ng Cambridge University Press ay mula $24,711 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $88,339 para sa isang Business Analyst sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Cambridge University Press. Huling na-update: 10/11/2025
