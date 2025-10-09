Direktoryo ng mga Kumpanya
Calendly
Calendly Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in United States package sa Calendly ay umabot sa $175K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Calendly. Huling na-update: 10/9/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Kabuuan bawat taon
$175K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Calendly?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Calendly, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Kasamang mga Titulo

Pul-Stak Software Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Calendly in United StatesInhinyero ng Software最高薪酬方案，年度總薪酬為$217,150。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
CalendlyInhinyero ng Software職位 in United States年度總薪酬中位數為$160,210。

