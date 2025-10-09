Direktoryo ng mga Kumpanya
Calendly
Calendly Marketing Operations Sahod

Ang average na Marketing Operations kabuuang kompensasyon in United States sa Calendly ay mula $104K hanggang $151K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Calendly. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$118K - $137K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$104K$118K$137K$151K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Calendly, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing Operations sa Calendly in United States ay may taunang kabuuang bayad na $150,535. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Calendly para sa Marketing Operations role in United States ay $103,730.

