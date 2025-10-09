Direktoryo ng mga Kumpanya
Calendly
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

Calendly Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in United States sa Calendly ay mula $226K hanggang $322K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Calendly. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$259K - $303K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$226K$259K$303K$322K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Siyentipiko ng Data mga submissions sa Calendly para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Calendly, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Siyentipiko ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

El paquet salarial més alt reportat per a un Siyentipiko ng Data a Calendly in United States és una compensació total anual de $321,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Calendly per al rol de Siyentipiko ng Data in United States és $225,500.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Calendly

Kaugnay na mga Kumpanya

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources