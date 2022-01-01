Direktoryo ng mga Kumpanya
ByteDance
ByteDance Mga Sweldo

Ang sahod ng ByteDance ay mula $16,519 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Accountant in China sa mababang hanay hanggang $1,207,230 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ByteDance. Huling na-update: 11/21/2025

Inhinyero ng Software
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

AyOS na Inhinyero

Mobil na Sopwer na Inhinyero

Prontend na Sopwer na Inhinyero

Makina na Pag-aaral na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Networking na Inhinyero

Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero

Data na Inhinyero

Produksyon na Sopwer na Inhinyero

Seguridad na Sopwer na Inhinyero

Sayt na Reliabilidad na Inhinyero

Birtwal na Realidad na Sopwer na Inhinyero

Debeloper na Tagapagtanggol

Pananaliksik na Siyentipiko

Manager ng Produkto
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Produktong Marketing na Manager

Siyentipiko ng Data
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Disenyer ng Produkto
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

YuEks Disenyer

YuAy Disenyer

Benta
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Akawnt na Ehekutibo

Akawnt na Manager

Rekruter
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Tagahanap

Pamumuno na Rekruter

Teknikal na Rekruter

Manager ng Programa
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Manager ng Inhinyeryang Software
3-1 $584K
3-2 $794K
Manager ng Programang Teknikal
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Human Resources
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analista ng Cybersecurity
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analista ng Negosyo
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analista ng Data
1-2 $125K
2-1 $163K
Manager ng Proyekto
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
2-1 $167K
2-2 $208K
Operasyon ng Negosyo
Median $235K
Pag-unlad ng Negosyo
Median $165K
Trust at Safety
Median $118K
Mananaliksik ng UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Manager ng Data Science
Median $409K
Manager ng Partner
Median $205K
Analista ng Pananalapi
Median $150K
Inhinyero ng Hardware
Median $350K
Legal
Median $127K

Legal na Tagapayo

Konsultant sa Pamamahala
Median $200K
Operasyon ng Marketing
Median $89.9K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
Median $74.1K
Operasyon ng Revenue
Median $120K
Arkitekto ng Solusyon
Median $278K

Data na Arkitekto

Klawd na Seguridad na Arkitekto

Accountant
$16.5K

Teknikal na Akawntant

Katulong sa Administrasyon
$49.8K
Punong Staff
$247K
Copywriter
$63.3K
Pag-unlad ng Korporasyon
$233K
Serbisyo sa Customer
$50.5K
Tagumpay ng Customer
$73.8K
Disenyer ng Graphics
$48.3K
Inhinyero ng Mekanikal
$286K
Inhinyero ng Optical
$387K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$385K
Regulatory Affairs
$108K
Inhinyero ng Benta
$65.3K
Manunulat ng Teknikal
$129K
Kabuuang Rewards
$304K
Venture Capitalist
$91.9K
Iskedyul ng Vesting

20%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

30%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa ByteDance, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 30% nag-vest sa 4th-TAON (7.50% quarterly)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

35%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa ByteDance, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 15% nag-vest sa 1st-TAON (15.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 35% nag-vest sa 4th-TAON (35.00% taunan)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa ByteDance, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

12 month cliff and vests quarterly.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa ByteDance ay Inhinyero ng Software at the 4-1 level na may taunang kabuuang bayad na $1,207,230. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ByteDance ay $209,525.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.