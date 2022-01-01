Ang sahod ng ByteDance ay mula $16,519 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Accountant in China sa mababang hanay hanggang $1,207,230 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng ByteDance. Huling na-update: 11/21/2025
AyOS na Inhinyero
Mobil na Sopwer na Inhinyero
Prontend na Sopwer na Inhinyero
Makina na Pag-aaral na Inhinyero
Bakend na Sopwer na Inhinyero
Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero
Networking na Inhinyero
Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero
Data na Inhinyero
Produksyon na Sopwer na Inhinyero
Seguridad na Sopwer na Inhinyero
Sayt na Reliabilidad na Inhinyero
Birtwal na Realidad na Sopwer na Inhinyero
Debeloper na Tagapagtanggol
Pananaliksik na Siyentipiko
What do Product Managers even do?
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.
20%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
30%
TAON 4
Sa ByteDance, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
30% nag-vest sa 4th-TAON (7.50% quarterly)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
35%
TAON 4
Sa ByteDance, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
15% nag-vest sa 1st-TAON (15.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
35% nag-vest sa 4th-TAON (35.00% taunan)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa ByteDance, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
12 month cliff and vests quarterly.
Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.