Direktoryo ng mga Kumpanya
Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Mga Sweldo

Ang sahod ng Burns & McDonnell ay mula $9,278 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Civil Engineer in India sa mababang hanay hanggang $231,761 para sa isang Solution Architect in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Burns & McDonnell. Huling na-update: 10/10/2025

$160K

Electrical Engineer
Median $111K
Hardware Engineer
Median $144K
Inhinyero ng Software
Median $74K

Pul-Stak Software Inhinyero

Mechanical Engineer
Median $110K
Project Manager
Median $210K
Business Analyst
$129K
Civil Engineer
$9.3K
Controls Engineer
$95.8K
Industrial Designer
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Konsultant sa Pamamahala
$99.5K
MEP Engineer
$131K
Disenyor ng Produkto
$119K
Solution Architect
$232K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Burns & McDonnell ay Solution Architect at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $231,761. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Burns & McDonnell ay $115,100.

