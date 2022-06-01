Direktoryo ng mga Kumpanya
Buckman Mga Sweldo

Ang sahod ng Buckman ay mula $13,652 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Produkto in Brazil sa mababang hanay hanggang $151,900 para sa isang Technical Program Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Buckman. Huling na-update: 10/17/2025

Manager ng Produkto
$13.7K
Technical Program Manager
$152K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Buckman ay Technical Program Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $151,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Buckman ay $82,776.

Iba pang Resources