Bucketplace Inhinyero ng Software Sahod sa Seoul Capital Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Seoul Capital Area package sa Bucketplace ay umabot sa ₩97.73M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bucketplace. Huling na-update: 11/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Kabuuan bawat taon
₩97.73M
Antas
L4
Pangunahing Sahod
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Bucketplace?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Sahod sa Internship

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Bucketplace in Seoul Capital Area ay may taunang kabuuang bayad na ₩144,712,453. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bucketplace para sa Inhinyero ng Software role in Seoul Capital Area ay ₩101,193,920.

