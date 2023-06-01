Direktoryo ng mga Kumpanya
Brio
    • Tungkol sa

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    Website
    2010
    Taong Naitatag
    126
    Bilang ng mga Empleyado
    $10M-$50M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

