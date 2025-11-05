Direktoryo ng mga Kumpanya
Bright Money
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Mekanikal

  • Lahat ng Inhinyero ng Mekanikal na Sahod

  • Greater Bengaluru

Bright Money Inhinyero ng Mekanikal Sahod sa Greater Bengaluru

Ang average na Inhinyero ng Mekanikal kabuuang kompensasyon in Greater Bengaluru sa Bright Money ay mula ₹894K hanggang ₹1.27M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bright Money. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹1.02M - ₹1.2M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹894K₹1.02M₹1.2M₹1.27M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Inhinyero ng Mekanikal mga submissions sa Bright Money para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Bright Money?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Mekanikal mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Mekanikal sa Bright Money in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹1,268,968. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bright Money para sa Inhinyero ng Mekanikal role in Greater Bengaluru ay ₹893,795.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Bright Money

Kaugnay na mga Kumpanya

  • SoFi
  • Netflix
  • Pinterest
  • Intuit
  • Coinbase
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources