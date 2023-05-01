Direktoryo ng mga Kumpanya
Bright Money
Bright Money Mga Sweldo

Ang sahod ng Bright Money ay mula $9,093 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $92,726 para sa isang Manager ng Data Science sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Bright Money. Huling na-update: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Median $23K
Serbisyo sa Customer
$9.1K
Manager ng Data Science
$92.7K

Siyentipiko ng Data
$45.3K
Inhinyero ng Mekanikal
$12.8K
Manager ng Produkto
$21.6K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Bright Money ay Manager ng Data Science at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $92,726. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bright Money ay $22,280.

Iba pang Resources