Bright Health
Bright Health Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in United States package sa Bright Health ay umabot sa $127K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bright Health. Huling na-update: 9/24/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Bright Health
Software Engineer II
Los Angeles, CA
Kabuuan bawat taon
$127K
Antas
L2
Pangunahing Sahod
$116K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11.6K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Bright Health?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Inhinyero ng Software at Bright Health in United States sits at a yearly total compensation of $198,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Health for the Inhinyero ng Software role in United States is $125,600.

Iba pang Resources