Bright Health
Bright Health Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in United States sa Bright Health ay mula $211K hanggang $288K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bright Health. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$226K - $273K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$211K$226K$273K$288K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Bright Health?

Mga Madalas na Tanong

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manager ng Produkto di Bright Health in United States mencapai total kompensasi tahunan $287,680. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Bright Health untuk posisi Manager ng Produkto in United States adalah $210,800.

