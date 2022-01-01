Direktoryo ng mga Kumpanya
Brex
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Brex Mga Sweldo

Ang sahod ng Brex ay mula $47,936 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service in Canada sa mababang hanay hanggang $630,000 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Brex. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Inhinyero ng Software
L1 $246K
L2 $242K
L3 $290K
L4 $376K
L5 $584K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
L4 $195K
L5 $395K
Manager ng Produkto
Median $440K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Manager ng Software Engineering
L5 $613K
L6 $630K
Customer Service
Median $47.9K
Recruiter
Median $140K
Sales
Median $260K
Business Development
Median $200K
Marketing
Median $174K
Disenyor ng Produkto
Median $290K
Technical Program Manager
Median $278K
Business Operations Manager
$181K
Business Analyst
$81.3K
Financial Analyst
$146K
Program Manager
$245K
Cybersecurity Analyst
$199K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Brex, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

በBrex ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Manager ng Software Engineering at the L6 level ነው የ$630,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በBrex የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $245,250 ነው።

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Brex

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Ramp
  • Citadel
  • Chime
  • Two Sigma
  • Old Mission
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources