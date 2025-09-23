Direktoryo ng mga Kumpanya
Bpifrance Project Manager Sahod

Ang average na Project Manager kabuuang kompensasyon in France sa Bpifrance ay mula €53.3K hanggang €74.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bpifrance. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€57.8K - €70K
France
Karaniwang Range
Posibleng Range
€53.3K€57.8K€70K€74.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

€142K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Ano ang mga antas ng karera sa Bpifrance?

