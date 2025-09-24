Direktoryo ng mga Kumpanya
Bosch Global
Bosch Global UX Researcher Sahod

Ang average na UX Researcher kabuuang kompensasyon in Germany sa Bosch Global ay mula €83.9K hanggang €117K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Bosch Global. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€90.8K - €106K
Germany
Karaniwang Range
Posibleng Range
€83.9K€90.8K€106K€117K
Karaniwang Range
Posibleng Range

€142K

Ano ang mga antas ng karera sa Bosch Global?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a UX Researcher at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €117,437. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the UX Researcher role in Germany is €83,884.

